مدير «السورية للحبوب»: بدء تنفيذ عقود لإقامة 3 مطاحن جديدة

صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم بأن الجانب الإيراني بدأ بتنفيذ عقود لإقامة ثلاث مطاحن جديدة، في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، ومدة التنفيذ عامان.



وذلك إضافةً إلى تنفيذ مطحنتين عبر الخط الائتماني الإيراني الأول، وهما مطحنة أم الزيتون، وقد انتهى العمل بها وأصبحت قيد التشغيل التجريبي، والمطحنة الثانية في مدينة سلحب بريف حماة وهي قيد استكمال المراحل الأخيرة.



وبيّن أن الطاقة الإنتاجية لكل مطحنة من هذه المطاحن تبلغ 300 طن يومياً، أي إن الطاقة الإجمالية للمطاحن الخمس عند تنفيذها جميعاً ستصبح 1500 طن طحين يومياً.أما مطحنة تلكلخ في ريف حمص، وهي من تنفيذ شركة روسية، فقد وصلت إلى المرحلة الأخيرة لتوضع بالاستثمار، وهي بطاقة إنتاجية 600 طن يومياً، إذ تأخر تنفيذ المرحلة الأخيرة بسبب إجراءات الحظر والتصدي لفيروس كورونا المستجد.



ومع دخول هذه المطاحن الست في العمل، سوف تزداد الطاقة الإنتاجية لدى المؤسسة لتبلغ 2100 طن يومياً، إضافة إلى المطاحن العاملة حالياً، كما يجري العمل على البدء بإعادة تأهيل مطحنتين أيضاً، من المطاحن التي تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.



وبينّ قاسم بأن عمليات استلام وشراء الأقماح من الفلاحين مستمرة في المراكز الـ 49 التابعة للمؤسسة في المحافظات، ويتم تسديد أثمان الأقماح للفلاحين خلال 48 ساعة من الاستلام عن طرق فروع المصرف الزراعي في المحافظات.



الوطن