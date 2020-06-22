مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم

منع أهالي قرية في ريف القامشلي رتلاً للاحتلال الأمريكي من المرور بقريتهم وأجبروه على العودة بعد رشقه بالحجارة.



وأكدت الوكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الاثنين أن أهالي قرية فارس كبير بناحية القحطانية في ريف القامشلي اعترضوا رتل آليات للاحتلال الأمريكي.



كما نقلت قناة “العالم” عن مصادر أهلية أن سكان قريتي أبو قصايب والرحية السودة في الحسكة قد تَصدَّوْا لرتل مؤلف من خمس آليات أمريكية حاول دخول القريتين، وأجبروه على المغادرة والعودة.



وتعمد قوات الاحتلال الأمريكي إلى إدخال أرتال عسكرية بوساطة المعابر غير الشرعية إلى سورية لتعزيز وجودها العسكري اللا شرعي في منطقة شرق الفرات السوري، حيث سبق أن اعترض أهالي شرق الفرات العديد من الأرتال الأمريكية ومنعوها من دخول قراهم بالتعاون مع الجيش السوري معربين عن رفضهم لوجود الاحتلال الأمريكي في مناطقهم.