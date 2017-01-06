مدن تركيا: جبهات جديدة للإرهاب

بعد خمسة أيام فقط على اعتداء ليلة رأس السنة في العاصمة إسطنبول، شهدت مدينة إزمير التركية، أمس، هجوماً بتفجير سيارة، تسبّب في مقتل شخصين، أحدهما شرطي، وإصابة آخرين. وهو مشهد يؤشر إلى تحول المدن التركية إلى «هدف جديد للإرهاب»، كما علّق عدد من الكتّاب الأتراك.



ووقع الانفجار أمام محكمة في المدينة الساحلية، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى أنّ قوات الشرطة تمكنت من قتل «إرهابيين» اثنين، هما المسؤولان عن تنفيذه. وفي وقت لم تتبنَّ أيّ جهة الهجوم حتى وقت متأخر من ليل أمس، أشار حاكم المدينة إلى أن «الأدلة الأولية تشير إلى أن (حزب العمال الكردستاني) يقف وراءه».

وذكرت وسائل إعلام تركية “إن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة وممثلى النيابة” في المدينة الواقعة على بحر ايجه.



إلى ذلك أشارت مصادر تركية إلى أان اشتباكا بالرصاص وقع بالتزامن مع الانفجار وأن الشرطة التركية قتلت مسلحين اثنين بينما فر مسلح ثالث.



وأصيب أمس عدد من الأشخاص بجروح في هجوم استهدف مطعم عثمان يلماز في منطقة الفاتح وسط مدينة اسطنبول التركية.



ويأتى تفجير اليوم في أزمير بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا باسطنبول في رأس السنة أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وكالات