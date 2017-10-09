مدفيديف يدعو لتوحيد المواقف في مواجهة الإرهاب وحل الأزمات الإقليمية بالحوار

دعا رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف إلى توحيد المواقف في مواجهة الإرهاب مشددا على أن التدخل في شؤون دول مثل سورية وليبيا واليمن ومالي أمر غير مقبول.

وقال مدفيديف في تصريحات له قبيل زيارته إلى الجزائر إن “لروسيا والجزائر مواقف متطابقة لجهة أن لكل شعب القدرة والحق في تحديد مستقبله وحل مشاكله الداخلية بطريقة مستقلة وبوسائل سلمية في إطار القانون” مؤكدا أن التدخل الخارجي غير مقبول في هذا الشأن وأنه “انطلاقا من ذلك فقط من الممكن إيجاد حل للأزمات في سورية وليبيا واليمن ومالي وإنقاذ سكانها من المأساة والحروب وإعطاؤهم فرصة الحياة العادية والهادئة والأهم الحياة السلمية”.