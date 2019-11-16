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مدفعية الجيش تخترق دفاع المسلحين في إدلب… فيديو

استخدم الجيش العربي السوري المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وطائرات الهجوم الخفيفة ضد الإرهابيين جنوب إدلب.


ونشرت قناة “رابتلي” أحداث العمليات القتالية هناك.


في اللقطات الأولى، يمكن رؤية المدفع ذاتي الدفع “موستانغ” على عجلات على هيكل كاماز-5350 مع مدفعية إس-60 المضادة للطائرات.


لأول مرة، تم استخدام هذه المدفعيات خلال المعارك في منطقة تدمر في مارس/آذار 2017. قبل ذلك، كانت توضع هذه الأسلحة، كقاعدة عامة، على شاحنات “أورال”، وكذلك السيارات التجارية للشركات الغربية، وفقا لصحيفة “روسيسكايا غازيتا”.


أثبتت المدافع السريعة التي يبلغ عيارها 57 ملم نفسها في تدمير أهداف أرضية مختلفة: التحصينات والمركبات المدرعة الخفيفة وقوة العدو.


كما شارك في العمليات القتالية راجمة الصواريخ بي إم-21 “غراد”.إضافة إلى الأنظمة الموجودة على هيكل أورال-375، يوجد في المنطقة تحديثات للمدفعيات على منصة أورال-4320.


يتم توفير الدعم الجوي للقوات بواسطة طائرة التدريب القتالية إيل-39 “ألباتروس”، التي تقوم بمهام هجومية. إنها قادرة على حمل القنابل التي يصل وزنها إلى 500 كيلوغرام، وكذلك صواريخ غير موجهة.

 