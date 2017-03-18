مدعون أمريكيون يحققون في تسريب وثائق من المخابرات الأمريكية لويكيليكس

وسع ممثلون للادعاء الاتحادي في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا الأمريكية تحقيقا تقوم به هيئة محلفين كبرى منذ فترة طويلة بشأن موقع ويكيليكس ليشمل تسريب وثائق خاصة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى الموقع وذلك حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيق .



ونقلت”رويترز”عن المصدر قوله اليوم إن”هذا التحقيق سيركز على الشخص الذي سرب لويكيليكس أوصاف ومعلومات فنية بشأن الأساليب والأدوات التي تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية للتنصت على أهداف للمخابرات” .



وكان موقع ويكيليكس قال في وقت سابق إن المادة التي نشرها تشمل آلاف الصفحات من مناقشات داخلية لوكالة المخابرات الأمريكية عن أساليب الاختراق الألكتروني واستخدام منتجات شعبية مثل أيفون لأبل وأجهزة أندرويد لغوغل وأجهزة تلفزيونات سامسونغ الكترونيكس للتجسس.



وقال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس إن موقعه سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع على الوسائل التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية.

وكالات