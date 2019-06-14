مدرب منتخب سوريا يعلق على أنباء "خلاف شارة الكابتن"

صرح المدير الفني لمنتخب سوريا، فجر إبراهيم، بأن سبب الخسارة في المباراتين الوديتين أمام إيران وأوزبكستان، عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى المطلوب ولا سيما في خط الدفاع.



وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر اتحاد اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية، إن: "مباراتي إيران وأوزبكستان شكلتا فرصة للوقوف على المستوى الحقيقي للاعبين وستكون المرحلة المقبلة من التحضيرات مختلفة تماما فالفرصة فيها ستكون للمتميزين الذين أثبتوا جدارتهم في الدوري المحلي والمنتخب الأولمبي"، مشيرا إلى استبعاد عدد من اللاعبين أبرزهم عمر خريبين وكبرييل السومي وأياد عثمان وأحمد الصالح.



في الوقت ذاته، نفى المدرب السوري حدوث أي مشاكل على شارة الكابتن خلال المباراتين الوديتين لافتا إلى أن الأخبار التي نشرت مؤخرا بهذا الخصوص على صفحات التواصل الاجتماعي كان لها أثر سلبي على اللاعبين وهي غير صحيحة وأن المصدر الرسمي لكل أخبار المنتخب هو موقع اتحاد اللعبة وصفحته الرسمية.



وكان منتخب سوريا قد مني بهزيمة ساحقة أمام نظيره الإيراني بخمسة أهداف من دون رد، ومن ثم أمام نظيره الأوزبكي، بهدفين نظيفين.



المصدر: وكالة سانا