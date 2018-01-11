مدافع إلكترونية حديثة ضد الإرهابيين

وجاء في المقال أن “معلومات عن استخدام طائرات إرهابية من دون طيار في محاولة لمهاجمة القاعدة العسكرية الروسية في مطار حميميم، ظهرت في وسائل الإعلام يوم أمس. وجاء أن جنودنا (الروس) تمكنوا من تدمير عدة أجهزة طائرة من دون طيار، حاول الإرهابيون استخدامها لقصف المطار. وكما قال في مقابلة مع “موسكوفسكي كومسوموليتس” الخبير العسكري في مجلة “ترسانة الوطن”، أليكسي ليونكوف، فإن الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات بلا طيار، جاءت نتيجة لتدريب الإرهابيين من قبل مدربين أمريكيين. فـ” يتم إعداد الإرهابيين من قبل مدربين ذوي خبرة. وكون الأساليب التقليدية لم تعد تعمل… فقد انتقل الإرهابيون إلى أساليب أخرى. كان هناك قصف بقذائف هاون من منظومات إطلاق متنقلة، وبقي هناك شيء من نمط طائرة بلا طيار. وهي، في حد ذاتها، ليست خطيرة جداً إلا عندما تحمل متفجرات”.