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"مخلوقات خضراء" تهدد النظام البيئي في خليج عمان

في مشهد واضح للعيان، تنتشر مخلوقات خضراء في خليج عمان عبر بحر العرب كل عام لتهدد الحياة البحرية في هذه المنطقة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، ان علماء، يدرسون الطحالب، فهذه الكائنات المجهرية تزدهر في الظروف الجديدة الناجمة عن تغير المناخ، وتعمل على نزوح العوالق الحيوانية التي تدعم السلسلة الغذائية المحلية، ما يهدد النظام البيئي البحري بأكمله.

ويكشف أستاذ علم الأحياء البحرية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، خالد الهاشمي، ان "رائحة البحر تشير إلى وجود إفرازات الأمونيا والطحالب".

يذكر ان الطحالب البحرية يمكن اكلها على عكس ما يعتقد الكثيرين وتدخل  في عدد من الاكلات الشعبية لشعوب اسيا منذ قرون، وهي مصادر مضادات الاكسدة القوية المتواجدة بكثرة في الأعشاب البحرية المتعددة الأشكال والأنواع والألوان.

وكالات

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