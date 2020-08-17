مخلفات معامل الحلويات تستخدم لصناعة الشوكولا

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي سالم أن أعمال الرقابة تتركز خلال الفترة الحالية على المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً لدى المواطنين لاسيما السكريات والحلويات واللحوم وغيرها وهذه الرقابة مستمرة على مدار الساعة حيث تمكنت إحدى الدوريات من ضبط معمل شوكولا ( مغطاة بغلاف سكري ) في منطقة القزاز حيث يقوم بشراء مخلفات المعامل من كسر مادة الملبس والشوكولا المغطاة بغلاف سكري والسكر المجبل بأسعار مخفضة بقصد إعادة تصنيعها من جديد وطرحها في الأسواق.



وبلغت الكمية المضبوطة أكثر من طن والتي وجد فيها أيضاً حشرات وديدان ضمن بعض الأكياس ،حيث قامت الدورية التي ضبطت الواقعة بتنظم الضبط التمويني اللازم وحجز الكمية المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية واستكمال الإجراءات الإغلاق بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى القضاء المختص موجوداً بجرم الغش بذات البضاعة وهي من المخالفات الجسيمة.