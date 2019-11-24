مخلفات المسلحين تودي بحياة مدني وتصيب آخران في ريف حماة

قضى مدني وأصيب اثنان آخران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين في منطقة تل حوير شمال حماة .



وكان مجموعة من المدنيين يقومون بأعمال زراعية في المنطقة المذكورة حيث انفجر لغم من مخلفات المسلحين في المنطقة ما أدى لوفاة مدني وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى حماه الوطني لتلقي العلاج.



يشار إلى أن حوادث مماثلة تشهدها أرياف حماة الشمالية والشرقية والتي كانت تقع تحت سيطرة المسلحين والذين خلفوا ورائهم الكثير من العبوات الناسفة والألغام وخاصة في المناطق والأراضي الزراعية والتي تحصد أرواح المدنيين بين الحين والآخر.



وفي منتصف الشهر الحالي، قضى مدني وأصيب آخر في ريف السلمية الشرقي أثناء قيامه بأعمال الحراثة بـأرضه حيث انفجر لغم من مخلفات المجموعات المسلحة.



باسل شرتوح