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مخفر شرطة صوران في حماة يلقي القبض على سارقين ويستعيد سيارة مسروقة

ادعى أحد المواطنين الى مخفر شرطة صوران بإقدام أشخاص مجهولين على سرقة سيارته من أمام منزله في بلدة (صوران)

قامت شرطة ناحية صوران بالبحث والتحري والرصد وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهما، وهما المدعوان: (م . آ) و( م. ت)، وصادرت قنبلة يدوية كانت بحوزتهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة سيارة المدعي، وارتكاب عدة سرقات أخرى.

تم استرداد السيارة المسروقة وسلمت إلى صاحبها أصولا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهما، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات معهما.