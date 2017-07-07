مخطط إسرائيلي لإقامة 800 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

أعلنت أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لإقامة 800 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة.



وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن ما تسمى “لجنة البناء” التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ستقر الأسبوع المقبل بالموافقة على مخطط لإقامة 800 وحدة استيطانية في مستوطنات “بسغات زئيف ونافيه يعقوب و رموت و غيلو” وجميعها تقع ضمن حدود مدينة القدس المحتلة في الضفة الغربية.



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت الشهر الماضي عن مخطط لإقامة 3 آلاف وحدة استطيانية في الضفة الغربية في إطار خططها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ورغم القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكالات