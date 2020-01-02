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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تهبط أكثر من 7 ملايين برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين وارتفع مخزون نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، إلى 436 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.2 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، تراجعت بمقدار 1.4 مليون برميل، فيما ارتفع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 74 ألف برميل يوميا.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 776 ألف برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لوكالة "رويترز" قد توقعوا زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 447 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 5.97 مليون برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تصدر الحكومة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية للمخزونات البترولية، يوم الخميس، متأخرة يوما بسبب عطلة العام الجديد.

 

 


المصدر: رويترز