مخدرات في علب حليب أطفال.. والمروجون في قبضة شرطة جديدة عرطوز

بناء على معلومات واردة إلى مركز شرطة جديدة عرطوز عن وجود شخص يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون في محلة جديدة الفضل.

بالمتابعة والمراقبة وجمع المعلومات تبين أنه يوجد بمنزل المدعو ( ح - ح ) 1986 كمية من المخدرات.



تم تفتيش المنزل حيث عثر على ( 2309 ) حبة كبتاغون وعدد من حبوب الزولام و ( كيلو ونصف حشيش ) كانت مخبأة ضمن حقيبة أطفال مدرسية وعثر على ميزانيين الكترونيين يستخدمهما لعملية الترويج.



تم القاء القبض على المذكور ومصادرة الكمية وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المخدرات و تتم عملية نقل المخدرات عن طريق المدعوة ( ا - ا ) والتي تقوم بمساعدته عن طريق نقل المواد المخدرة بعلب حليب أطفال كونها امرأة لاتثير الشبهات، تم القاء القبض على المدعوة ( ا - ا ) واعترفت بما ذكر .



سيتم إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء .



الشرطة police