مختلسو المال العام في “أعلاف اللاذقية” بقبضة الأمن الجنائي

تمكن فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو (س_أ) أمين مستودع تخزين فرع المؤسسة العامة للأعلاف باللاذقية وذلك لإقدامه على اختلاس أكثر من 180 مليون ليرة سورية.



مصدر في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، أن “المبالغ المختلسة هي ثمن حوالي 3000 طنا من النخالة قام ببيعها بالسوق السوداء”.



وأضاف المصدر:” كما تم توقيف مدير فرع مؤسسة الأعلاف في اللاذقية ومعاونه وثلاثة موظفين لتورطهم بالموضوع”.



وأكد المصدر أنه” تم استرداد بعض المبالغ المختلسة وحجز سيارتين ووضع إشارات حجز احتياطي على الأموال العائدة للمقبوض عليهم”.



وبيّن المصدر أن ” المدعو (س-أ) لا يحمل أي شهادة علمية تخوله استلام وظيفة أمين مستودع لأنه معين بصفه عامل من الفئة الخامسة”.



وأشار المصدر إلى أن “لتحقيقات ما تزال مستمرة لإلقاء القبض على باقي الشركاء”، موضحا أنه تم “تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمهم للقضاء أصولا”.



وكان فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى القبض على المدعوة (ب- س) انتحلت صفة طبيبة في منظمة “اليونيسيف” مختصة بمعالجة الأمراض السرطانية، حيث وصفت أدوية لمعالجة الأمراض الخبيثة واستجرت مبالغ مالية كبيرة من مواطنين وصلت إلى عدة ملايين”.