مخترع سوري يصمم كرسياً لحالات الشلل الرباعي بتقنية جديدة

طور المخترع أجود حسن شجاع تصميما محدثا للكرسي المتحرك المخصص للأشخاص المصابين بالشلل الرباعي وبتر الأطراف يعمل وفقا لحركة الرأس لمساعدتهم بالتنقل بمفردهم.

ويبدو الكرسي بسيطا للوهلة الاولى لكن بالتدقيق به يتبين انه يحوي محركات كهربائية ودارة شحن واخرى الكترونية وبطاريتين ويتحرك وفق اوامر يتلقاها عبر قبعة بلاستيكية من نوع خاص توضع على الرأس وترسل إشارة لاسلكية لإطار محيط بها يعطي الأوامر بدوره بواسطة أسلاك موصولة مع المجموعة الالكترونية لتوجيه الكرسي في الاتجاه المطلوب وفق حركة الرأس.

واستغرق تنفيذ اختراع شجاع كما يبين في حديث لـ سانا نحو سنة واستخدم فيه الحديد والبلاستيك مع تصميمه يدويا بالاستعانة بأدوات بدائية بسيطة مثل المثقب وصاروخ الجلخ وآلة لحام ليكون في متناول من لديه شلل رباعي إضافة لإمكانية الاستفادة منه لحالات الشلل النصفي من خلال وجود عصا قيادة لتحريكه.

الابتكار يتوافق مع خبرة شجاع المكتسبة من مهنته كميكانيكي للدراجات النارية والسيارات ضمن المنطقة الصناعية بمدينة السويداء والتي يمارسها منذ سنوات طويلة حيث تخدم ما يقوم به من ابتكارات.

وعقب اختراعات متعددة سبق للعم أبو وائل كما يحب ان نناديه تنفيذها بما يبرز إبداعات الإنسان السوري في شتى الظروف نجده اليوم أمام تجربة جديدة تخدم شريحة مهمة في المجتمع وتؤكد مقولة أن الحاجة أم الاختراع.

اختراع شجاع فاز بميدالية برونزية في معرض الباسل للإبداع والاختراع ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الأخيرة ما حفزه للمزيد من العمل حيث تم تنظيم محضر إيداع لحماية الملكية الفكرية والصناعية مع تقدمه منذ أشهر بالأوراق المطلوبة للحصول على براءة الاختراع التي يستحقها.

العم أبو وائل ينفذ اختراعاته انطلاقا من رغبة وحاجة ملحة لخدمة المجتمع مع إشارته لوجود معاناة لديه ولدى زملائه تتمثل بعدم تبني هذه الاختراعات رغم حرصه على تقديمها لأي شركة مطالبا بزيادة الدعم المقدم للمخترعين وتخصيص مكافآت مجزية لهم تشجعهم على الاستمرار بالعمل.

الاختراع وفقا لرئيس فرع جمعية المخترعين السوريين بالسويداء سعيد مليح مميز وله مزايا تخدم من لديهم شلل رباعي بالدرجة الأولى وكذلك ذوي الإعاقة ويشكل نموذجا مهما يجب استثماره في المصانع لافتا إلى أن الكرسي مصنع من مواد تم توظيفها بمهارة وإبداع رغم افتقاد السوق المحلية للكثير منها.

و المخترع أجود حسن شجاع من مواليد السويداء عام 1946 وهو مساعد مهندس متقاعد وعضو جمعية المخترعين السوريين وأمين سر فرعها بالمحافظة وسبق له أن شارك في عدة معارض للإبداع وأهم الاختراعات المسجلة له كرسي آلي لمساعدة العجزة والمصابين بإعاقات في أطرافهم السفلية في صعود الأدراج والأرصفة وجهاز إنذار ضد السرقة واخر لحماية خطوط الهاتف الأرضي ومنع سرقة المكالمات.



سانا