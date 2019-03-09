مخبز متنقل لتلبية حاجات أهالي ريف دير الزور

بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخبز في قرى ريف دير الزور الشمالي الشرقي تم وضع مخبز متنقل في قرية مظلوم في ناحية خشام في ظل زيادة عدد المدنيين العائدين إلى منازلهم.



وذكر مدير فرع المخابز في دير الزور المهندس إبراهيم الأسعد أنه تم نقل المخبز المتنقل من مدينة دير الزور إلى قرية مظلوم نحو 15 كم شرق المدينة بهدف تأمين مادة الخبز لأهالي القرى الواقعة في ريف المحافظة الشمالي الشرقي على الضفة اليسرى من نهر الفرات، لافتاً إلى أنه تم اختيار قرية مظلوم لأنها تتوسط القرى المحيطة بها ما يجعل نقل الخبز أيسر وبتكاليف أقل.



وبين مدير المخبز أكرم الحمد أن الطاقة الإنتاجية للمخبز تصل إلى 3 آلاف ربطة يومياً بسعر 50 ليرة للواحدة وتغطي حاجة قرى مظلوم وخشام والطابية وهي الأشد احتياجاً لمادة الخبز وتخفف الضغط عن مخبز حطلة الذي يشهد ازدحاماً كبيراً, لافتاً إلى أنه يمكن رفع الإنتاج عند الحاجة إلى 5 آلاف ربطة.



وضع المخبز في قرية مظلوم لاقى ارتياحاً كبيراً عند الأهالي ونوه عدد منهم بجهود الجهات المعنية في المحافظة لتأمين الحاجات الأساسية التي تشهد ازدياداً مطرداً بالتوازي مع العودة المكثفة لسكان المحافظة بعد تحرير قراهم ومناطقهم من رجس الإرهاب على يد أبطال الجيش العربي السوري .