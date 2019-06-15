مخبري أسنان ينتحل صفة مسؤول توظيف للإيقاع بالفتيات بدمشق

كثرت ظواهر الجرائم الإلكترونية في سورية خلال السنوات الماضية المرتكبة باستخدام الأجهزة الحاسوبية بهدف انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاحتيال والابتزاز كقصتنا اليوم حول شاب يعمل مخبري أسنان في دمشق ويقوم بتهكير حسابات النساء والطلب منهن فيديوهات اباحية وصورا منافية للآداب .





وبالتفاصيل تقدمت الشابة ” ر، ن ” و ” وصديقتها ” م ، م ” بشكوى لدى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بدمشق تفيد بقيام شخص مجهول بتهكير حساباتهما على الفيسبوك وذلك بعد أن قام بالتواصل معهما عن طريق حساب وهمي على أنه موظف بشركة وأنهم بحاجة لموظفات بصفة سكرتيرات وطلب منهن إرسال السيرة الذاتية مرفق معها أرقام الموبايلات فقامتا بإرسالها وأخبرهما أنه سيتم إرسال كود خاص بالشركة ويجب عليهما معاودة إرساله له لضرورة العمل وحال ورود الكود لهما قامتا بإرساله له وبعد ذلك توقفت حساباتهما وعندها تواصلت معه ” ر، ن ” لمعرفة السبب ليخبرها أنه قام بتهكير حساباتهما بعد إرسال الكود له وطلب منهما مكالمات فيديو إباحية وإرسال صور خاصة منافية للأخلاق أو أن يقوم بنشر ما هو مسيء لهما على حساباتهن الخاصة.



وبالمتابعة الدقيقة من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكنوا من الوصول لحساب الشخص المجهول ومعرفة ip المستخدم لتلك الصفحة ومعرفة نوع الجوال المستخدم أيضا من قبل ذلك الحساب وعليه تم التواصل مع إدارة الاتصالات لمعرفة عائدية ip فتبين بأنه مرتبط برقم هاتف أرضي يعود لـ “ك ، ل” فتم الاتصال به هاتفيا والطلب منه مراجعة مكتب مكافحة الجرائم وسؤاله عن رقم الهاتف الثابت الذي توصل المكتب إليه ليخبرهم أنه مسجل باسمه ومستخدم من قبل ابنه الشاب ” و ، ل ” وعليه تم طلب الابن للتحقيق.





وقام الابن ” و ، ل ” بمراجعة مكتب الجرائم الإلكترونية وبالتحقيق معه تبين أنه مخبري أسنان و اعترف بكل ما نسب إليه وأنه يملك حسابا شخصيا مزورا باسم mm” “وأنه قام باختراق حساب الفيس بوك العائد للمدعية ن.ع لدقائق وبعدها قام بتغيير كلمة السر الخاصة بحسابها الشخصي وقام بالتواصل معها وادعى أنه موظف في شركة وبحاجة لموظفين وقام بتهكير حسابها وحساب صديقتها وتهديدهن والطلب منهن مكالمة فيديو إباحية .





كما اعترف أنه قام بالسب والشتم علما أنه لايعرف المدعيتين معرفة شخصية وحدث ذلك بالتعاون مع “ر ، ر ” وشقيقه حيث دار جدال حول قدرته على تهكير حسابات الفيس فقام بالدخول من حساب شخصي مزور باسم m m” ” على الفيس بوك وقام بالتواصل مع “ر ، ن “وصديقتها على حسابه الشخصي المزيف عبر الماسنجر وادعى أنه يعمل بشركة وبحاجة لسكرتيرات للعمل وطلب سيرتها الذاتية ورقم جوالها الخاص فأرسلته له كما أرسلت السيرة الذاتية لصديقتها مع رقم جوالها.





وأضاف أنه حاول اختراق حساباتهما قبل ذلك بإرسال رابط اختراق خاص بتهكير حسابات الفيس بوك ولكن المدعية لم تفتح الرابط ..فلجأ لحيلة التوظيف وأخبرها أنه سيتم إرسال كود إلى رقمها ورقم صديقتها وعليهما أن ترسلهما إليه ,فقامتا بذلك حيث تمكن من تهكير حسابها وحساب صديقتها ، وهددهن طالبا منهن إجراء محادثة فيديو معه بطريقة إباحية وغير أخلاقية مقابل إعادة تلك الحسابات المهكرة وإلا سينشر صورهما على الفيس بوك الخاص مع عبارات مسيئة .





صاحبة الجلالة