مخالفات بالجملة في دمشق وريفها بينها 475 مواد غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومديرية التجارة في ريف دمشق عدة مخالفات تموينية خلال اليومين الماضيين .



وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أنه “ضبط المديرية صباح الثلاثاء ملحمة في منطقة المزرعة مخالفة بفرم 65 كيلو غرام من اللحم الاحمر بشكل مسبق، حيث تم حجز الكمية وإتلافها أصولا ونظم بحق المخالف الضبط اللازم وأحيل الضبط للقضاء المختص”.



من جانبه، قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لتلفزيون الخبر أن “المديرية ضبطت بائع غاز في منطقة الكسوة، لديه اسطوانات غاز صناعي يقوم بإفراغها بأسطوانات الغاز المنزلي ويبيع الجرة بسعر 4500 ليرة، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل للقضاء المختص وتم حجز الاسطوانات”.



كما ضبطت المديرية معمل شراب صنعي وسكاكر في بلدة ببيلا، كمية 50 كغ من مادة المصاص المعبأ ضمن أكياس كبيرة/ دوكما / لا تحمل أية مواصفات من حيث اسم المنتج والماركة والعنوان وتاريخ الإنتاج والصلاحية ورقم السجل الصناعي والتجاري والمكونات.



حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص، وتم حجز الكمية لإتلافها، بحسب ما قاله المصدر.

وأردف المصدر أن المديرية ضبطت 475 كغ مواد غذائية منتهية الصلاحية في معمل لصناعة المربيات في عربين بريف دمشق.

مبيناً أن المواد منتهية الصلاحية تضم الكتشب و مربى التين والفريز والتوت الشامي والبرتقال وشراب الرمان والقمر الدين والتمر الهندي والجلاب، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وأحيل المخالف إلى القضاء المختص وحجزت المواد المخالفة للإتلاف أصولاً.



يشار إلى أنه ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق 750كغ من مربى المشمش تملئها الديدان والحشرات بأحد المعامل بريف دمشق قبل أيام.



الخبر