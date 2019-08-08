مخابز دمشق لن تعطل في العيد

صرح مدير الشركة العامة للمخابز جليل إبراهيم بأن عمل أغلب المخابز في المحافظات كافة سيستمر طيلة أيام العيد، موضحاً أن مخابز دمشق لن تعطل في أول أيام العيد كما جرت العادة، باستثناء المخابز الرئيسة مثل مخابز الشاغور وابن النفيس والمزة التي ستتوقف عن العمل خلال اليوم الأول فقط، لتعاود العمل بعدها بشكل طبيعي، وكذلك الحال في بقية المحافظات تعمل المخابز خلال العيد حسب حاجة المواطنين وحسب التصريف.



وبين إبراهيم أنه لا حاجة لعمل المخابز كافة في محافظة دمشق وذلك بسبب قلة الطلب على الخبز، لذا سوف يكون عمل المخابز بالتناوب خلال أيام العيد الأربعة ليظل الخبز متوافراً، إذ ليس من المعقول تشغيل جميع المخابز دون جدوى اقتصادية منها، على حين ستعود للعمل جميعها بالشكل الطبيعي بعد انتهاء العيد.وبين إبراهيم أنه لن تتم زيادة مخصصات المخابز خلال هذه الفترة، مطمئناً المواطنين بأن المواد متوافرة في المخابز، وأن المخازين جيدة، مطالباً إياهم بعدم تخزين الخبز قبل العيد منعاً من حدوث الازدحام على الأفران كون المخابز ستعمل خلال فترة عطلة العيد دون توقف، لافتاً إلى أنه تتم معالجة أي شكوى بشكل فوري حال ورودها، وسيكون التجاوب سريعاً لتلافي أي خطأ حاصل.



الوطن