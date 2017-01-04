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مخابرات الجيش اللبناني تحيل إلى القضاء خلية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي

أحالت مخابرات الجيش اللبناني إلى القضاء المختص خلية تم توقيفها في مدينة طرابلس شمال لبنان مؤلفة من 11 شخصا ومرتبطة بمتزعم في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وذكرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس إن هذه الخلية الإرهابية خططت بأمر من الإرهابي في جبهة النصرة الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني.

وأوضح البيان أنه بناء على اعترافات أفراد الخلية تمت مداهمة أماكن عدة في طرابلس وضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدس مزود بجهاز كاتم للصوت.

وكان الجيش اللبناني أوقف أول أمس سبعة سوريين في بلدة ايعال بقضاء زغرتا شمال لبنان بتهمة التواصل مع تنظيمات إرهابية.

وكالات

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