محمد حداقي : «الممثل هو أغبى الكائنات ».

وجّه النجم السوري محمد حداقي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» رسالة شديدة اللهجة إلى نوعية محددة من الفنانين .

وكتب: «عزيزي النجم عزيزتي النجمة، ألا يكفي تعالي واستعلاء؟ ألا يكفي جهالة وتجهيل؟ إرحمو هذه الشعوب. أحدكم لا يملك من علمه إلا ما حفظه من مواقع التصوير ليخرج علينا فجأة متفلسفاً معتدًا بكم هائل من الهراء بلا أي معنى. والله لم تزيدو هذه الشعوب إلا ضلالة وجهلا دون أي واعز من ضمير».

وأضاف: «ثم من أين جاءت هذه الوقاحة كلها بالادعاء الثقافي؟ ومن الذي أخبركم بأن ظهوركم المتكرر الممجوج على الشاشات يمنحكم حق هذا الادعاء الباطل ومعظمكم وأقول معظمكم لم يقرأ رواية أو مقالة أو كتاباً ولو كان في الطبخ. فكيف تسول لكم أنفسكم بالظهور بمظهر العارف القيِّم على المعرفة؟ بل وكيف تسمون أنفسكم نخباً. ألا تستحون؟» وتابع: «والله كلما مررتم بنا بلقاء أو عمل ما أزداد قناعة بأن الممثل هو أغبى الكائنات الحية على الاطلاق. يا سيدتي ويا سيدي، انفخوا واشفطو وانحتو الجسم والحواجب والشفاه. لا ضير في الجمال أبدا بل وبالعكس. لكن بالمقابل اقرؤوا، إبحثوا، راقبوا، أنصتوا للحياة لعلكم تنهضون».

وسأل: «ثم ما هذه صناعة المريدين من صحفيين وأصحاب أموال وأصحاب سلطة ونفوذ والله عيب أقسم بالله عيب. ولكن ماذا نقول يا أهل الناس؟».

وختم: «طبعاً أستثني أسماء قليلة استحقت ما هي فيه عن جدارة وهم يعرفون أنفسهم والباقي لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انصرنا على أنفسنا،…»