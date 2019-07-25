محلج سلمية ينهي توريد نواتج حلج الأقطان المحبوبة إلى الشركات العامة

أنهى محلج سلمية في محافظة حماة عمليات توريد البذور الصناعية وبالات القطن المحلوج الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة المستلمة خلال الموسم الحالي إلى عدد من الشركات العامة بالمحافظات.



وأوضح مدير المحلج المهندس باسل الحموي أنه تم توريد 1218 طنا من البذور الصناعية إلى شركة الزيوت العامة في النيرب بمحافظة حلب فيما تم توريد 795 طنا من بالات القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج العامة في محافظتي حمص واللاذقية مبينا أنه يتم حاليا إجراء صيانة شاملة لآلات المحلج استعدادا لموسم الحلج القادم والذي يبدأ عادة في أيلول من كل عام.



وكان محلج سلمية قد أنهى منتصف حزيران الماضي عمليات حلج الأقطان المحبوبة التي استلمها من فلاحي محافظتي الرقة والحسكة والبالغة 2324 طنا.