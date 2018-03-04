محلج الفداء يورد القطن المحلوج إلى معملي الغزل والنسيج في جبلة واللاذقية
بدأ محلج الفداء بحماة اليوم توريد القطن المحلوج الناتج عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى معملي الغزل والنسيج في مدينتي جبلة واللاذقية.
وأوضح مدير المحلج هشام الكردي إلى أن المحلج استلم 15725 طنا من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة والمحافظات الشرقية وتم حلج نحو 7000 طن منها أنتجت 3900 طن من البذور الصناعية و2600 طن من القطن المحلوج والباقي مخلفات ثانوية مبيناً أن المحلج يواصل توريد البذور الصناعية إلى معملي الزيوت بحماة وشركة سكر حمص.
ولفت الكردي إلى أن المحلج يعمل حاليا بطاقة انتاجية يومية تصل إلى نحو 100 طن وذلك لإتمام عملية الحلج بسرعة نظراً للكميات الكبيرة من الأقطان التي يتم استلامها من خارج المحافظة لافتا الى أن الكميات المستلمة من الأقطان المحبوبة انخفضت بشكل ملحوظ منذ منتصف الشهر الماضي.
وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي 1450 طنا من الأقطان المحبوبة منها 307 اطنان من إنتاج المحافظة.
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