محلج الفداء بحماة يبدأ بتوريد البذور الصناعية إلى شركة سكر حمص

بدأ محلج الفداء بحماة اليوم توريد الدفعة الأولى من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى شركة سكر حمص.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن الكمية التي تم توريدها إلى الشركة المذكورة بلغت 100 طن على أن يتم شحن كميات إضافية خلال الفترة المقبلة مبيناً أن المحلج يواصل توريد البذور الصناعية إلى الشركة العامة للزيوت بحماة والتي بلغت حتى تاريخه نحو 900 طن.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن الكمية التي تم توريدها إلى الشركة المذكورة بلغت 100 طن على أن يتم شحن كميات إضافية خلال الفترة المقبلة مبيناً أن المحلج يواصل توريد البذور الصناعية إلى الشركة العامة للزيوت بحماة والتي بلغت حتى تاريخه نحو 900 طن.