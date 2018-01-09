محلج الفداء بحماة يبدأ بتوريد البذور الصناعية إلى شركة سكر حمص
بدأ محلج الفداء بحماة اليوم توريد الدفعة الأولى من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي إلى شركة سكر حمص.
وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن الكمية التي تم توريدها إلى الشركة المذكورة بلغت 100 طن على أن يتم شحن كميات إضافية خلال الفترة المقبلة مبيناً أن المحلج يواصل توريد البذور الصناعية إلى الشركة العامة للزيوت بحماة والتي بلغت حتى تاريخه نحو 900 طن.
ولفت إلى أن المحلج استلم من فلاحي المحافظة والمحافظات الشرقية عشرة آلاف و700 طن من الأقطان المحبوبة حلج منها 2100 طن مشيراً إلى أن المحلج يعمل حالياً بورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج يومية تصل إلى نحو 90 طنا لإتمام عمليات الحلج باقصر وقت ممكن.
وكان محلج الفداء بحماة استلم العام الماضي 1450 ألف طن من الأقطان المحبوبة منها 307 اطنان من إنتاج المحافظة.
المصدر: سانا
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