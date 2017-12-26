محلج العاصي بحماة يبدأ بحلج الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية
بدأ محلج العاصي بحماة اليوم عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية.
وأوضح مدير المحلج عزام طيار أنه تم تكليف محلج العاصي بحلج الأقطان الواردة من خارج المحافظة لتخفيف الضغط عن محلج الفداء مبيناً أن المحلج كان متوقفاً عن العمل خلال الموسم الماضي بسبب قلة كمية الأقطان الواردة إلى المحافظة.
ولفت طيار إلى أن محلج العاصي يعمل حالياً بوردية واحدة وبطاقة حلج يومية تصل إلى نحو60 طناً على أن يتم تشغيله بثلاث ورديات إذا اقتضت الحاجة مشيرا إلى أن المحلج استلم لغاية يوم أمس 2035 طنا من الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظات الشرقية.
يذكر أن محلجي الفداء والعاصي هما الوحيدان اللذان سيقومان بحلج الأقطان المحبوبة خلال الموسم الحالي.
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