محلج العاصي بحماة يبدأ بحلج الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية

وأوضح مدير المحلج عزام طيار أنه تم تكليف محلج العاصي بحلج الأقطان الواردة من خارج المحافظة لتخفيف الضغط عن محلج الفداء مبيناً أن المحلج كان متوقفاً عن العمل خلال الموسم الماضي بسبب قلة كمية الأقطان الواردة إلى المحافظة.

وأوضح مدير المحلج عزام طيار أنه تم تكليف محلج العاصي بحلج الأقطان الواردة من خارج المحافظة لتخفيف الضغط عن محلج الفداء مبيناً أن المحلج كان متوقفاً عن العمل خلال الموسم الماضي بسبب قلة كمية الأقطان الواردة إلى المحافظة.