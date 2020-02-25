محلات تحقن الفروج بالماء قبل بيعه

بيَّنَ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا أن دوريات الرقابة ضبطت منذ بداية هذا الشهر وحتى الـ20 منه العديد من المخالفات بأسواق حماة، أبرزها كان في المواد الغذائية الضرورية لحياة الناس اليومية، وفي محطات الوقود التي تم تشميع بعضها، واتخذت بحق أصحابها الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى القضاء.



وأوضح كوسا أن من تلك المخالفات، نزع محطة وقود الخاتم الرصاصي ونقص في العداد 1 لتر في كل 20 لتراً، وغش في 4 محطات أخرى، والأولى في منطقة مصياف وقد تصرف صاحبها بجزء من الاحتياطي وقدره 3 آلاف لتر بنزين و4 آلاف لتر مازوت، والمحطات الثلاث الأخرى على خط كفربهم بريف حماة الغربي بمخالفة تلاعب بالخاتم الرصاصي ونزع الغطاء عن قفل التحكم الالكتروني ونزع الخاتم الرصاصي وعدم وجود كاميرات.



كما تم ضبط محطة تغش بالعداد الذي تم التلاعب به لسرقة 4 لترات في كل 20 لتراً، إضافة إلى ضبط صهريجي مازوت من الصهاريج التي توزع مازوت التدفئة للمواطنين في أحياء حماة، الأول كان صاحبه يتلاعب بالعداد ليسرق 1 لتر في الصفيحة، والثاني نزع صاحبه اللوحة الزجاجية عن العداد بهدف التلاعب به عند التعبئة.



كما تم ضبط سيارة غاز تبيع الغاز الصناعي بالسوق السوداء وبأسعار عالية, ومحل لبيع الفروج وأجزائه في شارع 8 آذار بحماة كان صاحبه يغش الفروج بحقنه ماءً بخرطوم مضغوط لزيادة وزنه. وكذلك منشأة لتصنيع البرشام كانت تستخدم الدقيق التمويني بطريقــة غــير مشروعة.



وعن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها الدوريات بحق المخالفين خلال الفترة ذاتها بين كوسا أنها بلغت 341 ضبطاً، منها 119 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و30 ضبطاً للبيع بسعر زائد، و36 ضبطاً لعدم إبراز فواتير وإصدار فواتير غير نظامية، و17 ضبطاً بحق أصحاب ومستثمري مخابز لنقص بوزن ربطة الخبز ولبيع الأرغفة بالعدد لا بالوزن، و19 ضبطاً تتعلق بالغش في المحروقات والتلاعب بالعدادات بالمحطات، و4 ضبوط للامتناع عن البيع، و5 ضبوط للغش باللحوم، و14 ضبطاً بحق أصحاب وسائط نقل لتقاضيهم أجوراً زائدة، و2 ضبط لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و58 ضبط عينات.



وأما عدد الإغلاقات التي نفذت خلال الشهر الجاري فبلغ 39 إغلاقاً، معظمها لمحطات وقود ومنشآت ومحال غذائية ارتكبت مخالفات جسيمة بغش المواد الغذائية والاستهلاكية التي تبيعها للمواطنين.



الوطن