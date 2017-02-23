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محكمة نمساوية تقاضي إرهابيا سوريا

وجهت محكمة نمساوية أمس لإرهابي سوري تهمة الانتماء لتنظيم متطرف وارتكاب جرائم قتل في سورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي نمساوي قوله إن “الإرهابي البالغ من العمر27 عاما والذي لم يكشف هويته أوقف في حزيران الماضي في مركز للاجئين غرب النمسا بعدما أبلغ عنه أحد المواطنيين ووجهت إليه 20 تهمة بالقتل كجريمة إرهابية”.

يشار إلى أن مئات الإرهابيين الذين نفذوا جرائم في سورية وجدوا في فتح الحدود من قبل الدول الأوروبية ملاذا آمنا لهم حيث تسللوا بين المهاجرين إلى تلك الدول وواصلوا جرائمهم على أراضيها.

وكالات

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