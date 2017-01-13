القوات العراقية تستعيد مبنى محافظة نينوى ودوائر حكومية من إرهابيي داعش
هيومن رايتس ووتش تطالب بوقف فوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية
ارتقاء 8 شهداء وإصابة 6 مواطنين بتفجير إرهابي انتحاري في كفرسوسة
شجار عنيف داخل البرلمان التركي بسبب الخلافات حول تعديلات دستورية تعزز هيمنة أردوغان
الجيش الأمريكي يقر بقتله 33 مدنيا أفغانيا في غارة جوية أواخر 2016
القوات العراقية تحرر حيين في الموصل من إرهابيي داعش
تقدم الجيش يعجّل «اتفاقاً مبدئياً» لمصالحة في وادي بردى
منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي
تسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وادي بردى
إتفاق على دخول ورشات الصيانة الى نبع عين الفيجة
الخارجيّة الروسيّة: لافروف وجاويش اوغلو يناقشان الهدنة في سوريا
الجيش يصعد عمليته ضد الإرهابيين في وادي بردى ويردى أعداداً كبيرة من مقاتلي «النصرة»
الخبراء الروس بحلب يكشفون مخزن قذائف يكفي لإبادة حي
موسكو تواصل تقليص وجودها العسكري... دعماً للقاء أستانة
خسائر الحرب السورية قاربت 1170 مليار دولار

محكمة عسكرية لبنانية تصدر أحكاما بحق إرهابيين موقوفين تتراوح بين السجن والإعدام

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية أحكاما تتراوح بين السجن والإعدام بحق خمسة إرهابيين موقوفين من جماعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير قاموا بالاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا قرب صيدا في جنوب لبنان قبل عام ونصف.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن “الأحكام تراوحت بين السجن ثلاثة أشهر والإعدام”.

يشار إلى أن الإرهابي الأسير المعتقل في السجون اللبنانية ارتكب العديد من الجرائم والاعتداءات الإرهابية ضد الجيش اللبناني وتم اعتقاله فيما بعد في مطار بيروت لدى محاولته الهروب بجواز سفر مزور والتنكر بعد تغيير هيئته.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.