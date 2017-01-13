محكمة عسكرية لبنانية تصدر أحكاما بحق إرهابيين موقوفين تتراوح بين السجن والإعدام

أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية أحكاما تتراوح بين السجن والإعدام بحق خمسة إرهابيين موقوفين من جماعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير قاموا بالاعتداء على الجيش اللبناني في عبرا قرب صيدا في جنوب لبنان قبل عام ونصف.



وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن “الأحكام تراوحت بين السجن ثلاثة أشهر والإعدام”.



يشار إلى أن الإرهابي الأسير المعتقل في السجون اللبنانية ارتكب العديد من الجرائم والاعتداءات الإرهابية ضد الجيش اللبناني وتم اعتقاله فيما بعد في مطار بيروت لدى محاولته الهروب بجواز سفر مزور والتنكر بعد تغيير هيئته.

وكالات