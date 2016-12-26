محكمة تونسية تقضي بسجن 16 شخصا لانضمامهم إلى تنظيم إرهابي

أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن وصل بعضها إلى المؤبد بحق 16 تونسيا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم ما يسمى “أنصار الشريعة” الإرهابي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن سفيان السليطي الناطق الرسمي للهيئة القضائية المتخصصة في جرائم الإرهاب بتونس قوله “تم مساء أمس إصدار أحكام تراوحت بين السجن عامين والمؤبد” في هذه القضية.



وأشار السليطي إلى أنه أصدر حكما غيابيا بالسجن المؤبد على المدعو “سيف الله بن حسين” مؤسس تنظيم “أنصار الشريعة” وعلى متزعم آخر في التنظيم بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”.



وكان وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب كشف خلال جلسة مساءلة برلمانية أول أمس عن أن 800 إرهابي تونسي عادوا إلى بلادهم بعد أن شاركوا في القتال في العديد من الدول الأخرى.



ووفق السلطات التونسية فإن أكثر من خمسة آلاف تونسي انضموا إلى تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وكالات