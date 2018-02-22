محكمة تايلاندية تقضي بوصاية أب ياباني على 13 طفلاً أنجبهم عبر تأجير أرحام

قالت محكمة تايلاندية إنها حكمت لصالح أب ثري من اليابان أنجب 13 طفلاً عن طريق تأجير أرحام نساء في تايلاند واصفة إياه بأبيهم الشرعي والوصي الوحيد عليهم.





وتعود القضية إلى أواخر عام 2014 حين قالت الشرطة إنها عثرت على 13 طفلاً أنجبهم مواطن ياباني عن طريق استئجار أرحام تسع تايلانديات. ونقلت الشرطة الأطفال إلى دور رعاية وسعى الأب للحصول على حق الوصاية عليهم منذ أوائل عام 2015.





ولفتت القضية آنذاك أنظار العالم لتجارة تأجير الأرحام واسعة النطاق والتي تتم بمنأى عن القانون في تايلاند مما دفع السلطات لشن حملة تفتيش للعيادات في أنحاء البلاد ثم لاحقاً حظرت تجارة تأجير الأرحام.





وقالت المحكمة إن أحد الأسباب التي اعتمدت فيها بصورة كبيرة على منح الرجل الياباني حق الوصاية على الأطفال وعددهم 13 طفلاً كان استقراره المالي والمهني وعدم وجود صلة له بعمليات الإتجار في البشر.





وأضافت أن نشأة الأطفال مع أب بيولوجي سيكون من مصلحتهم.





ولم تذكر المحكمة المزيد من التفاصيل عن الرجل لكنها قالت إنه يخطط لتربية الأطفال في اليابان حيث يعيش. وأضافت أن الرجل تولى تربية أبناء آخرين من قبل، أنجبهم عن طريق تأجير الأرحام، في كمبوديا واليابان.



