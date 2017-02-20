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محكمة النقض المصرية تصدر حكما نهائيا بإعدام 10 اشخاص فى حادثة استاد بورسعيد عام 2012

قضت محكمة النقض المصرية اليوم بتأييد حكم الاعدام الصادر بحق 10 أشخاص أدينوا إثر إعادة محاكمتهم بقضية حادثة استاد بورسعيد التي وقعت قبل خمس سنوات والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة المصرية وجهت أيضا التهم ل 73 شخصا من بينهم 9 قيادا ت أمنية وعدد من مسؤولي النادي المصري.

يذكر أن أحداث شغب حصلت في إحدى مباريات كرة القدم بين النادي الأهلي والنادي المصري على أرض استاد بورسعيد واسفرت عن مقتل العشرات من المشجعين.

وكالات

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