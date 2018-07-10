محكمة اسبانية تحكم على إرهابي بعد عودته من سورية بالسجن 8 سنوات

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على إرهابي اعتقل في اسبانيا بعد عودته من سورية ومشاركته في القتال إلى جانب تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشارت مصادر قضائية في المحكمة الوطنية إلى أن “الدائرة الجنائية في المحكمة العليا أصدرت حكمها على الإرهابي الجهادي أحمد سمسم البالغ من العمر 27 عاما بعد اعتقاله في مدينة ملقة في شهر حزيران 2017 بجرم محاولته الحصول على أسلحة حربية والانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وأضافت “إن المتهم سافر إلى سورية مرارا حتى عام 2015 حيث انضم إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي وشارك هناك في العديد من المعارك” لافتة إلى أن المتهم بدأ منذ عودته إلى أوروبا بنشر الأيديولوجيا المتطرفة والعنيفة التي يدعو إليها ويتبناها تنظيم “داعش” الإرهابي إضافة إلى مساهمته في عمليات تمويل التنظيم وتوفير معلومات عن كيفية الحصول وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.

وكانت الشرطة الإسبانية ألقت في شهر نيسان الفائت القبض على مغربي في مدينة ملقة بجرم إرسال تحويلات مالية إلى زوجته المقيمة في تركيا من أجل السفر إلى سورية والتحاقها بصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعيش الدول الغربية حالة من الاستنفار بعد تعرضها لهجمات إرهابية جاءت كنتيجة لارتداد الإرهاب على داعميه حيث كانت سورية حذرت مرارا من ارتداد جرائم الإرهابيين إلى الدول التي قدمت لهم كل أشكال الدعم والتمويل وعلى رأسها الدول الغربية.