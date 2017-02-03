محطتا توليد كهروشمسية في السويداء خلال عام بكلفة تتجاوز 15 مليار ليرة

بحث محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي اليوم مع المعنيين في المؤسستين العامتين لتوليد وتوزيع الكهرباء مشروع تنفيذ محطتي توليد كهروشمسية في المحافظة بكلفة تقديرية تتجاوز 15 مليار ليرة.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تسريع خطوات تنفيذ المحطتين التي تبلغ استطاعة كل منهما 10 ميغا واط لوضعهما بالخدمة مطلع العام القادم مبينا أن المحطة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 200 دونم في أراضي قرية مجادل إلى الغرب من المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون بما يسهم في دعم المنطقة بالطاقة الكهربائية بما فيها من منشآت وآبار فيما المحطة الثانية سيتم تنفيذها على مساحة 200 دونم أيضا في قرية المشقوق.



بدوره بين مدير إنشاء محطات التوليد في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء الدكتور محمد السعد أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية للمحطتين اللتين تولد كل منهما حوالي 5ر8 ملايين كيلو واط ساعي بالسنة وسيتم الانتهاء خلال الشهر الحالي من إعداد دفاتر الشروط لهما تمهيدا للإعلان عنهما والبدء بالتنفيذ ووضعهما بالخدمة خلال عام تقريبا مشيرا إلى أن محطتي التوليد تندرجان ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وستكون رديفة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية بالمحافظة وللمنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون.



ولفت مدير المناطق الصناعية والحرفية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار إلى أنه تم تخصيص المؤءسسة العامة لنقل الكهرباء بمساحة 7 دونمات داخل المنطقة الصناعية والحرفية في أم الزيتون لإقامة محطة تحويل كهربائية باستطاعة 50 ميغا واط مشيرا إلى أهمية تنفيذ محطة التحويل داخل منطقة أم الزيتون بالتوازي مع محطة التوليد الكهروشمسية في مجادل وربطهما بشبكة واحدة بما يسهم في دعم التغذية بالطاقة الكهربائية للمنطقة الصناعية والحرفية بأم الزيتون مع آبار المياه فيها.



حضر الاجتماع نائب محافظ السويداء المهندس أنور زين الدين ومدير عام شركة كهرباء المحافظة المهندس نضال نوفل ومدير عام مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل شقير ومدير فرع الشركة العامة للموارد المائية المهندس أدهم أبو لطيف ومدير الدراسات في المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء المهندس جمال أبو طوق ومدير التشاركية في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس أكرم شمس الدين.

سانا