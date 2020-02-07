محطة كهرباء تل تمر تخرج عن الخدمة جراء العدوان التركي

خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر في ريف الحسكة عن الخدمة نتيجة استمرار العدوان التركي على تلك المناطق، كما انتشرت خلال الساعات الفائتة حالة من التوتر بين المدنيين تسببت بموجه نزوح كبيرة.



وكانت محطة تحويل كهرباء تل تمر خرجت عن الخدمة نتيجة العدوان التركي على خطوط التوتر المغذية للمحطة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وما حولها.



وفي الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام معارضة بحصول حركة نزوح واسعة من بلدات وقرى أبو راسين وكسرى وظهر العرب في ريف الحسكة الشمالي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب مخاوف من توغل جيش الاحتلال التركي في المنطقة في ظل تحركات لعناصره والفصائل التابعة له في منطقة ريف رأس العين.



وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام معارضة عن إحدى العائلات المتضررة من المسلحين التابعين لتركيا والتي تم تهجيرها من تل أبيض وتقطن في مدينة عين العرب، أن الاحتلال التركي والفصائل التابعة له أُحرقوا منزلها وكل ما فيه من محتويات بعد أن تهجّرت جراء العدوان التركي على المدينة.



وأضافت العائلة أنه بعد احتلال تركيا لمدينة تل أبيض جرى استهداف وحرق منازلهم، وانتهاج الاحتلال لسياسة التفرقة بين مكونات المنطقة، بالإضافة إلى القيام بعمليات سرقة ونهب لممتلكات الأهالي، وإدخالها إلى الأراضي التركية وبيعها في الأسواق.



وإلى جانب التهجير، تعمد قوات الاحتلال التركي في مدينة تل أبيض إلى مصادرة ممتلكات المدنيين في المدينة، حيثيقومون بعمليات سلب للآلات الزراعية والسيارات والماشية ومادتي القمح والشعير وغيرها، من المدنيين الذين يلاحظ عليهم أن أوضاعهم المادية جيدة.