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محطة كندية تحذف مشهد "ترامب" من الفيلم الشهير "Home Alone"!

فوجئ المتابعون للجزء الثاني من الفيلم الشهير "Home Alone" على شاشة محطة كندية، باختفاء المشهد الذي يظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كضيف شرف ضمن أحداثه.


وعلق متحدث باسم محطة "سي بي سي"، أن المشهد تم حذفه بواسطة المونتاج، وذلك من أجل الخروج إلى فاصل إعلاني، نافيا أن يكون حذف مشهد ترامب يعود لأسباب سياسية، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.


ويظهر دونالد ترامب في فيلم "Home Alone 2: Lost in New York"، من إنتاج عام 1992، بشخصيته الحقيقية، كرجل أعمال بارز في الولايات المتحدة، الذي بطل الفيلم "كيفين ماكاليستر"، ويلعب دوره ماكولي كالكن إلى أحد الأماكن داخل فندق "بلازا" الذي يمتلكه ترامب في مدينة نيويورك الأمريكية.


ووصف ترامب مشاركته في فيلم "Home Alone" أنه "شرف له"، خاصة وأنه من أبرز الأفلام العالمية التي تناولت أجواء عيد "الكريسماس" بصورة مثالية.