محطة القابون 3 في الخدمة جزئياً خلال شهر وبشكل كامل قبل نهاية العام

أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن محطة القابون 3 “ستعود جزئيا للعمل خلال شهر على أبعد تقدير” وستكون بالخدمة “بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري حيث يعاد حاليا تأهيلها بخبرات وطنية”.



جاء ذلك خلال اطلاعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل على عمل ورشات الكهرباء التي تقوم بإعادة تأهيل المحطة المغذية للمنطقة الشرقية والشمالية من مدينة دمشق وجزء كبير من ريف دمشق الشرقي.



واوضح وزير الكهرباء في تصريح صحفي ان محطة القابون 3 من احدث المحطات التي تم تركيبها في المنظومة الكهربائية ووضعت بالخدمة بداية عام 2009 بكلفة وصلت الى 16 مليار ليرة سورية لكنها تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الارهابية عام 2012 ما أدى احتراق محولات الاستطاعة 230/66 وخروجها عن الخدمة.



بدوره نوه وزير الاقتصاد بجهود عمال الكهرباء مشيرا إلى أن “الحكومة تعمل على اعادة التيار الكهربائي الى كل شبر من سورية وهي تولى هذا القطاع أولوية في عملها لإعادة



جلة الانتاج نظرا لدوره في تشغيل المعامل والمصانع وكل القطاعات الانتاجية”.



مدير المحطة المهندس فواز الطاهر أوضح أن إعادة تأهيل المحطة تتم عبر كوادر وزارة الكهرباء ويتم العمل من خلال ورديات تتناوب لإعادة وضعها بالخدمة جزئيا خلال شهر.



من جانيه أشار احد الخبراء الذين يقومون بإعادة تأهيل المحطة المهندس معتصم بيروتي إلى الاهمية الاقتصادية للمحطة التي تغذي مئات المعامل في القابون مبينا ان المهندسين والعمال يعملون يدا بيد لإعادة اقلاع المحطة قريبا .



يذكر أن” محطة القابون 3 ” محطة استراتيجية باستطاعتها التي تصل إلى 500 ” ام ف ا ” ولتغذيتها مناطق واسعة في شرق وشمال دمشق وجزء كبير من منطقة ريف دمشق التي يتواجد فيها مئات المعامل والورشات الصناعية.

وكالات