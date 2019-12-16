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محروقات: سنزيد أسطوانات الغاز بمعدل 15 ألف أسطوانة يوميا

كشف مدير عمليات الغاز أحمد حسون عن توزيع 125 ألف أسطوانة يومياً في جميع المحافظات تتم حالياً زيادتها إلى 140 ألف أسطوانة نتيجة زيادة ساعات تقنين الكهرباء، فيما يتم توزيع 40 ألفاً منها في محافظة دمشق من الممكن زيادتها أيضاً بحسب الكميات الموردة، وبذلك تكون الزيادة اليومية بحدود 15 ألف أسطوانة.

وأكد حسون أن توريدات الغاز مستمرة وفي تحسن متزايد إضافة إلى أن الكميات الموجودة في الخزانات مقبولة، لكن نتائج الزيادة لن تكون فورية ويمكن لمس هذا التحسن خلال أسبوعين.

ودعا حسون المواطنين الى التعاون بالإفصاح عن أي تجاوز أو شكوى تخص أسطوانات الغاز وسعرها وعملية توزيعها، مشيراً إلى أن مسؤولية شركة محروقات تنحصر بالتجاوزات الخاصة بتوزيع أسطوانات الغاز بينما تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة التلاعب بسعر ووزن الأسطوانة.

 


تشرين