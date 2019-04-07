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محروقات دير الزور: إصدار نحو 3 آلاف بطاقة ذكية والبطاقة العائلية مطلع الشهر المقبل

أكد مدير فرع شركة محروقات بدير الزور أن محطات الوقود تزود بموجب بطاقة الماستر الآليات وفق الكميات المخصصة ريثما يحصل أصحابها على البطاقة الذكية.


وبين مدير الفرع وسيم الصالح  أنه تم إصدار 2850 بطاقة ذكية لغاية الآن عبر مركزي إصدار البطاقات الذكية الخاصة بالآليات وجميع محطات الوقود في المحافظة البالغ عددها 27 محطة وقد باشرت تطبيق العمل بتزويد الآليات العاملة على البنزين بموجب البطاقة الذكية منذ نهاية شباط الماضي.


وأشار الصالح إلى أن إصدار البطاقات مستمر لأصحاب الآليات الخاصة في حين يتم التحضير حاليا للمباشرة بإصدار البطاقات الذكية العائلية اعتبارا من بداية الشهر القادم.