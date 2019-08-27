محروقات دمشق: على العائلات التي لا ترغب بتعبئة المازوت فوراً ألا تسجل دوراً

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد بأن عائلة الشهيد أو الجريح تحصل على بطاقة ذكية واحدة وهي البطاقة الذكية المخصصة لذوي الشهداء والجرحى ولا يحصلون على بطاقة ذكية عائلية، مبيناً أن عدد المسجلين على مادة مازوت التدفئة من ذوي الشهداء والجرحى في دمشق منذ بداية التسجيل أي من 15 الشهر الحالي وصل لنحو 284 عائلة، وتم التوزيع لزهاء 200 عائلة منهم، مشيراً إلى أن العدد المتبقي سيتم توزيع مادة مازوت التدفئة عليهم خلال 24 ساعة، ومخصصات عائلة الشهيد والجريح في دمشق هي 200 ليتر كدفعة أولى.

وشدد أسعد على أن أفضلية توزيع مازوت التدفئة تكون دائماً لذوي الشهداء والجرحى في الفترة الحالية وفي الفترة اللاحقة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد المسجلين على مادة مازوت التدفئة في القنيطرة من ذوي الشهداء والجرحى وصل لحدود 150 عائلة، وليس هناك إمكانية لتزويدهم بالمازوت حالياً لأن عددهم قليل، مشيراً إلى أن فرع محروقات دمشق سيقوم بتوزيع مازوت التدفئة لذوي الشهداء والجرحى في القنيطرة اعتباراً من الخميس القادم وستكون حصة العائلة 100 ليتر فقط.



وأوضح أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم سيتم البدء بتوزيع مازوت التدفئة على العائلات، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد مخصصات معينة للتدفئة حتى تاريخه، مشيراً إلى أن تحديد المخصصات يتم من قبل الإدارة العامة لشركة المحروقات.



وتوقع أسعد أن يكون هناك طلب زائد من قبل العائلات على مادة مازوت التدفئة خلال الفترة الأولى من بدء توزيع المازوت على العائلات، مشيراً إلى أن الازدحام سيكون مقبولاً من أجل التسجيل على المادة، لافتاً إلى أن شركة المحروقات ستوزع للعائلات فوراً بعد التسجيل أي خلال 24 ساعة.



وتمنى أسعد على العائلات التي لا ترغب بالتعبئة فوراً بعد التسجيل على المازوت ألا تسجل دوراً على المادة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العائلة التي ستسجل على المازوت وفي حال تم إرسال سيارة التوزيع لها ولم ترغب بالتعبئة تحتفظ بحقها في التعبئة في وقت لاحق، ولافتاً إلى أن فرع محروقات دمشق سيرسل سيارة أخرى للتعبئة لهذه العائلة خلال مدة زمنية تصل لنحو 20 يوماً.



وبالنسبة لتوزيع مازوت التدفئة على المدارس في محافظة دمشق، بين أسعد أن وزارة التربية أرسلت قوائم لمحروقات دمشق بالمدارس التي سيتم توزيع مازوت التدفئة لها، لافتاً إلى أنه مع بداية 15 أيلول سيتم البدء بتوزيع مازوت التدفئة لمدارس دمشق، مشيراً إلى أن الكمية التي توزع على المدارس تحدد من قبل وزارة التربية وليس من قبل شركة المحروقات، مشيراً إلى أن مخصصات المدارس في دمشق توزع على دفعتين أي مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي توزع الدفعة الأولى والدفعة الثانية توزع خلال عطلة الربيع أي قبل بداية الفصل الثاني.



الوطن