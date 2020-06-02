محروقات تعلن افتتاح مراكز “البطاقة الذكية” غدا

أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” عن “فتح مراكز خدمة البطاقة الذكية في كافة المحافظات بدءاً من اليوم الثلاثاء 2-6-2020”.



وأشارت الشركة في إعلانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن “افتتاح المراكز هو من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً”.



وأضافت أنه “يمكن المواطنين مراجعة مراكز الخدمة المذكورة سابقاً في كافة المحافظات لتعديل البيانات أو إصدار بطاقات جديدة مصطحبين معهم الاوراق الثبوتية المطلوبة”.



وأوضح مدير فرع دمشق للمحروقات ابراهيم أسعد في تصريح لتلفزيون الخبر أنه “سيتم فتح مراكز خدمة البطاقة الذكية في كافة المحافظات بدءأ من يوم الثلاثاءمن الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً”.



وأكد أسعد أن “هذه المراكز هي نفسها مراكز تكامل سواء في دمشق أو بباقي المحافظات”.



وأردف اسعد أنه “يمكن للمواطنين مراجعة مراكز تكامل البالغ عددها 17مركز في دمشق بالإضافة إلى مركز رئيسي ليصبح العدد الكلي 18مركز في دمشق كما كان سابقاً”.



وبين اسعد أنه “من خلال هذه المراكز سيتمكن المواطن من حل مشكلته في حال اكتمال أوراقه، أما مراكز المحروقات التي وضعت بالخدمة خلال الأيام السابقة لتعديل البيانات كان عملها مقتصر على جمع البيانات وإرسالها للتنفيذ والبعض منها يعود مع الرفض لوجود نقص بالاوراق، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الطلبات التي عالجتها مراكز المحروقات في دمشق 3500 طلباً”.



وأكد مدير محروقات دمشق أنه “من خلال إعادة افتتاح المراكز خلال ثوانٍ سيتمكن المواطن من إنهاء تعديلاته أو إصدار بطاقة، وهذا الأمر سيساهم في خفض الازدحام”.



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