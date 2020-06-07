محتجون يرشقون السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي بالحجارة تنديدا بانتهاكات الشرطة

امتدت الاحتجاجات على عنصرية وانتهاكات الشرطة الأمريكية إلى المكسيك حيث قام محتجون برشق السفارة الأمريكية في العاصمة مكسيكو سيتي بالحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف الليلة الماضية.



وذكرت رويترز أن محتجين يرتدون ملابس سوداء ويغطون وجوههم ألقوا قنابل مولوتوف على السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي وحطموا واجهات عدد من المتاجر ومن بينها فرع لسيتي غروب المصرفية الأمريكية.



كما طالب المحتجون بمحاسبة السلطات المحلية على وفاة عامل البناء جيوفاني لوبيز أثناء احتجاز الشرطة له في ولاية خاليسكو غرب المكسيك الشهر الماضي.



وتشهد المدن الأمريكية ودول العالم احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر جريمة قتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد عناصر شرطة في مينيابوليس في الـ25 من أيار الماضي.