محتجزة تعتدي بـ«العض» على 7 ضابطات وتترك فيهن إصابات بالغة

قالت صحيفة The Daily Mail البريطانية إن ضابطة احتجاز أُصيبَت بكسر ذراعها بالإضافة إلى جرح ست شرطيات أُخريات على يد إحدى المحتجزات التي قاومت بعضهن وهي في حالة كبيرة من الهياج.



وقالت شرطة مقاطعة ويلتشاير إن المرأة البالغة 42 عاماً يُعتقد أنها جرحت ست شرطيات وعدداً من طاقم الحراسة بعد اعتقال المشتبه بها في بلدة سويندون، في مقاطعة ويلتشير في جنوب غرب إنجلترا.



وقعت الحادثة في قسم شرطة غايبلكروس في مساء يوم السبت 24 أغسطس/آب.



واستُدعي أفراد الشرطة إلى شارع غروفز الواقع في البلدة في الساعة 10:40 تقريباً، بعد بلاغات عن إلقاء القرميد من إحدى النوافذ.



وقد أُلقِيَ القبض على المرأة المحلية للاشتباه في تسببها في ضرر جنائي، وقالت شرطة ويلتشاير: «فيما كانت في الحجز أصبحت مسيئة وعدوانية تجاه أفراد الشرطة والطاقم، واعتدت بالعض والخمش والدفع على من حاولن التعامل معها».



وقد تلقت ضابطة الاحتجاز التي تعرضت للعض العلاج في المستشفى، وتتعافى حالياً في منزلها، فيما عانت غيرها من المصابات من جروح طفيفة.



وقالت المفتشة كارلي نيسبيت، من فرق المجتمع الشرطية في سويندون: «من غير المقبول على الإطلاق تعرُّض أفراد شرطتنا وطاقمنا لأي اعتداء جنوني أثناء مجرد قيامهن بعملهن».



وتابعت: «لقد أصبح هذا المستوى من العنف أكثر شيوعاً مع الأسف، ونرى الآن فرقنا تتعرض للاعتداء والإساءة بشكل يومي».

مضيفةً: «أود أن أتقدم بالشكر لمن كن في الخدمة ليلة أمس لعملهن وأتمنى لهن جميعاً شفاءً عاجلاً».

ولا تزال المشتبه بها قيد الاحتجاز.



عربي بوست