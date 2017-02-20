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محاولة جديدة لإطلاق صاروخ فالكون 9

أعلنت شركة سبيس إكس أنها تحاول بشكل جاد إطلاق صاروخ فالكون 9 من منصة إطلاق مستأجرة من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في مركز كيندي للفضاء في فلوريدا.
وكانت حددت الشركة موعد إطلاق الصاروخ في الساعة 9:38 صباحاً بالتوقيت المحلي (1438 بتوقيت جرينتش)، في مهمة نقل إمدادات ومعدات تجارب علمية لإيصالها لمحطة الفضاء الدولية، بعد أن ألغت إطلاق الصاروخ يوم السبت قبل لحظات من إطلاقه بسبب مخاوف تتعلق بنظام التوجيه.
وستتابع ناسا عن كثب إطلاق الصاروخ لمعرفة المزيد عن عمليات الشركة، قبل أن تكلّفها بنقل رواد فضاء على صواريخها.

وكالات

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