محاولات لإخماد حرائق مستعرة شمال الصين

يكافح مئات من عناصر الإطفاء في منطقة منغوليا شمال الصين الحرائق التي اندلعت في مراعي عشبية عبر الحدود بين الصين ومنغوليا دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.



ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن شرطة الغابة الاقليمية قولها: إنه من الصعب إطفاء الحريق الذي اجتاز الحدود منذ الخميس الماضي واحتدم في نيوباراج قرب مدينة هولونبير.



وساعدت الموجة الحارة شمال الصين وارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح القوية في انتشار الحرائق بسرعة.



وجاءت درجات الحرارة في منطقة منغوليا الداخلية هذا الربيع أعلى من معدلاتها ما زاد من مخاطر اندلاع الحرائق.



وفي أيار الماضي شهدت منطقة منغوليا الداخلية حرائق في تشنبايرهو بمدينة هولونبوير أتت على أكثر من 5000 هكتار من الأراضي.

وكالات