محامي عام طرطوس: الشرطة قبضت على متهمين في إشعال حرائق‏

كشف المحامي العام في طرطوس محمد سليمان أن الوحدات الشرطية ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص متهمين بإشعال عدد من الحرائق، مؤكداً أنه بانتظار تحويلهم إلى القضاء لتحويلهم إلى القاضي المختص.

وطالت الحرائق جزءاً كبيراً من ريف الساحل السوري وقسماً من ريف حمص ما تسببت بأضرار كبيرة في الأراضي والحراج وخصوصاً في موسم الزيتون إضافة إلى تضرر العديد من المنازل.



وأوضح سليمان أنه سوف يتم التعامل معهم بحسب الجرم باعتبار أن كل جرم له توصيف قانوني فمن ارتكب الجريمة عن قصد فسيكون تصنيفها جناية وسيتم تحويله إلى محكمة الجنايات، مبيناً أن الذي ارتكب الجرم عن غير قصد أو بطريق الخطأ فسيتم تصنيف الجريمة على أنها جنحة وسيتم تحويله إلى محكمة بداية الجزاء.



ولفت سليمان إلى أنه تم التوجيه إلى القضاة المعنيين في الأمر بالتشدد في العقوبة بحق مرتكبي جرائم الحرائق بناء على تعميم وزير العدل حول هذا الموضوع.



الوطن