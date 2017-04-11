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محام مصري يطالب بمحاكمة أمير مشيخة قطر بتهمة الاشتراك في الاعتداءين الارهابيين بمصر

طالب المحامي المصري طارق محمود بمحاكمة أمير مشيخة قطر تميم بن حمد آل ثاني بتهمة الاشتراك في ارتكاب الاعتداءين الارهابيين اللذين استهدفا أمس كنيستى المرقسية ومار جرجس فى مدينتي الاسكندرية وطنطا وأسفرا عن مقتل 44 شخصا واصابة اكثر من 126 اخرين بجروح.

وجاء في نص بلاغ تقدم به محمود إلى القضاء إن “جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت جريمتين إرهابيتين فى طنطا والإسكندرية في إطار العمليات الإرهابية التي يدعمها ويمولها أمير قطر”.

وأشار إلى أن أمير مشيخة قطر يقدم الدعم المادى واللوجيستى لتلك الجماعة الإرهابية وغيرها من التنظيمات المتطرفة التى تقوم باعتداءات ضد الدولة المصرية والمصريين الأمر الذي يستوجب محاكمته.

وكالات

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