محاكمة 10 سوريين في لبنان بجرم الإرهاب ومحاربة الجيش السوري

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، أمس الجمعة، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 10 سوريين إلى المحكمة العسكرية الدائمة.



واتهم قاضي التحقيق الأول بالإنابة، فادي صوان، في القرار الأول السوري غضنفر محمد الغجر و7 آخرين، بجرم الانتماء إلى تنظيم “أحرار الشام” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، استنادا إلى المواد 335 و549 و 549/201 من قانون العقوبات اللبناني، والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.



كما اتهم في القرار الثاني، السوري، سمير مصطفى مدخنة، بجرم الانتماء إلى “داعش” والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري، استنادا إلى المواد المذكورة أعلاه.



وفي القرار الثالث، اتهم القاضي السوري، حسن جهاد عودة، بجرم الانتماء إلى تنظيم مسلح، والمشاركة في معركة عرسال عام 2013، التي قتل فيها النقيب في الجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون، خالد زهرمان، ومحاولة قتل وخطف عسكريين، استنادا إلى المواد المذكورة أعلاه، إضافة إلى المادة 569 عقوبات.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام