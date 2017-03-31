محاكمة مهاجرين سوريين اثنين في ألمانيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم “حركة أحرار الشام” الإرهابية

بدأت محكمة في ميونيخ أمس محاكمة مهاجرين سوريين وصلا إلى ألمانيا ضمن تدفق للاجئين في صيف 2015 بتهمة القتال في صفوف تنظيم “حركة أحرار الشام” الإرهابية.



وكانت وكالات الأمن الألمانية حذرت في تقاريرها من تسلل إرهابيين بين صفوف اللاجئين وتسللهم إلى صفوف الجيش الألماني وأجهزته الأمنية بعد خضوعهم لتدريب من قبل التنظيمات التي ينتمون إليها على كيفية الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليهم عند عبور الحدود وكيفية الانتساب إلى هذه الأجهزة.



وقالت باربره ستوينغر وهي قاضية ومتحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بحسب رويترز..”إن المهاجرين متهمان بالقتال قرب حلب في صفوف جماعة أحرار الشام المسلحة في الفترة بين آب 2013 ونيسان 2014″.



وأوضحت القاضية إن أحد الرجلين أصيب أثناء القتال وتوجه إلى تركيا للعلاج مع المتهم الآخر ثم سافر الاثنان إلى ألمانيا حيث وصلا في حزيران 2015 قبل أن يحتجزا في نيسان 2016.



وتعد “حركة أحرار الشام الإسلامية” أحد التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام السعودي وهي تعتنق الفكر الوهابي التكفيري وارتكبت مع تنظيم “جبهة النصرة” العديد من المجازر بحق الأهالي في ريف حماة منها مجزرة الزارة في الـ 12 من أيار الماضي والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص أغلبهم من الأطفال والنساء.



إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية ألمانية أن ألمانيا رحلت عشرة “مهاجمين محتملين” منذ كانون الثاني إلى دول شمال أفريقيا دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وكالات